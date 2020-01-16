Всех учеников начальных классов в Удмуртии с 1 сентября обеспечат бесплатным питанием

Президент России поставил перед регионами задачу запустить программу до 1 сентября 2023 года.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия сможет обеспечить бесплатным горчим питанием всех учеников начальной школы уже с 1 сентября 2020 года. Задачу запустить такую программу до 1 сентября 2023 года перед регионами поставил президент России Владимир Путин.

Как рассказала журналистам заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Анастасия Муталенко, операторы столовых в городских образовательных учреждениях к нововведению готовы. В районах, где нет современного пищеблока, организуют подвоз. «Горячим питанием обеспечены все», - подчеркнула вице-премьер.

Напомним, что в Удмуртии бесплатно в школьных столовых питаются ребята из многодетных малообеспеченных семей. С 1 марта мера будет распространяться на все многодетные семьи вне зависимости от дохода. По словам Муталенко, на это из бюджета республики выделили более 200 млн рублей.