«Билет в будущее» получили более 7 тысяч школьников Удмуртии

Проект по ранней профориентации с таким названием организовало Минобрнауки республики.

Ижевск. Удмуртия. Итоги проекта «Билет в будущее» подвели в Минобрнауки Удмуртии. Его цель - формирование ранней профессиональной ориентации у школьников 6-11 классов, рассказали в пресс-службе ведомства.

В проекте участвовали подростки из Ижевска, Воткинска, Сарапула, Глазова, Увы, Селтов, Завьялова и ряда небольших сел и деревень. Практические мероприятия по 28 компетенциям проводились на 20 площадках в разных городах и райцентрах республики.

Первоначально к проекту привлекли порядка 10 500 школьников, в том числе 129 - с ограниченными возможностями здоровья. Они прошли 3 этапа тестирования. Ребятам представили ознакомительные кейсы, они разгадали квест, познакомились со специалистами в разных отраслях производства.

Все практические мероприятия проекта прошли 7 027 человек. Они получат индивидуальные рекомендации по профориентированию, сообщили в пресс-службе Миноборнауки Удмуртии.