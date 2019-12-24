Учебники уже апробированы специалистами.

Ижевск. Удмуртия. Новый учебники по удмуртскому языку разработали и апробированы специалисты Научно-исследовательского института национального образования, созданного при Министерстве образования республики. Об этом сообщала на своей странице «ВКонтакте» председатель постоянной комиссии по науке Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова.

Учебники разработаны для разных уровней владения языком. Также созданы электронные пособия, учебные словари и контрольно-измерительные материалы.

Уже издано несколько линий учебников, чьё высокое качество отметили многие эксперты. Среди финно-угорских изданий они признаны одними из самых лучших. Линия учебников для начальной школы в прошлом году попала в Федеральный перечень.

Последние два года бюджет республики финансирует выпуск учебников в полном объёме. На создание образовательного портала национального образования на 2020 год заложили более 3 млн рублей.

В Удмуртии разработали новые учебники по удмуртскому языку

Учебники уже апробированы специалистами.

Ижевск. Удмуртия. Новый учебники по удмуртскому языку разработали и апробированы специалисты Научно-исследовательского института национального образования, созданного при Министерстве образования республики. Об этом сообщала на своей странице «ВКонтакте» председатель постоянной комиссии по науке Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова.

Учебники разработаны для разных уровней владения языком. Также созданы электронные пособия, учебные словари и контрольно-измерительные материалы.

Уже издано несколько линий учебников, чьё высокое качество отметили многие эксперты. Среди финно-угорских изданий они признаны одними из самых лучших. Линия учебников для начальной школы в прошлом году попала в Федеральный перечень.

Последние два года бюджет республики финансирует выпуск учебников в полном объёме. На создание образовательного портала национального образования на 2020 год заложили более 3 млн рублей.