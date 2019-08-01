В Сарапуле пообещали в 2020 году полностью избавиться от очередей в детские сады

Два дошкольных учреждения уже строятся, третье – в планах.

Сарапул. Удмуртия. Глава Сарапула пообещал в 2020 году полностью избавиться от очередей в детские сады. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в городе идет строительство двух дошкольных учреждений, еще одно – в проекте.

Здание новых яслей на Пугачева, 68а граничит с другим детским садом. Предполагается, что у них будет общая территория, а сам детский сад приведут в надлежащий вид: отреставрируют фасад, частично отремонтируют чердачное помещение и заменят деревянные окна на пластиковые. Сдать ясли намерены в декабре.

Такой же сад для малышей строят и на Пугачева, 143в. Сейчас здесь ведутся внутренние отделочные работы и благоустройство территории. Ожидается, что учреждение примет детей в ноябре.

На улице Мельникова в микрорайоне «Элеконд» планируют возвести сад на 220 мест. Уже готова проектная документация, получено заключение государственной экспертизы и подписан долгосрочный контракт. Здание будет трехэтажным. На первом этаже разместят ясельные группы, на втором – старшие, на третьем – административные помещения. Строительство начнется в этом году.

«Строительством именно этого объекта в Сарапуле мы закрываем проблему отсутствия мест для детей от полутора лет. Со следующей осени у нас все дети будут обеспечены ясельными и садичными группами. Мамы смогут отправить детей в детский сад и выйти на работу», – сказал глава Сарапула Александр Ессен.