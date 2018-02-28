Службы примирения для школьников создадут в Удмуртии

Площадка по развитию таких служб уже создана в гимназии №83.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создадут школьные службы примирения. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования республики.

Так, если между учениками произошла ссора, то они всегда смогут обратиться к специалистам служб за помощью и разрешением конфликта.

Республиканская инновационная площадка по развитию школьных служб примирения уже создана в гимназии №83. Там отрабатываются педагогические технологии медиации, оценка их эффективности и разрабатываются модели школьной службы медиации.

Такая же муниципальная площадка работает в Можге на базе школы №6. На сегодняшний день идет работа по созданию площадки на базе «Октябрьская СОШ» Завьяловского района Удмуртии.