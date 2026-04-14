Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии приглашают на просмотр эскиза спектакля от Пятой театральной лаборатории «ТУК-Лаб» (12+). Об этом сообщает Театр кукол УР.

«Актёры разных театров Удмуртии под руководством опытного режиссёра и хореографа из Москвы Алексея Ищука в течение шести дней будут создавать театральное действо, используя перформативные практики и различные телесные упражнения, создавая общее пространство смыслов и образов — «виртуальную куалу города», место встречи и духовного обмена. Главное здесь, что искусство, движение, творчество, совместный порыв — всё это способно менять реальность, рабочие будни, быт, рутину. Они дают магический импульс, который преображает всё вокруг», — говорится в сообщении.

По сути, режиссёр, актёры и музыканты создают маленький спектакль, очень сконцентрированный. Если обычный спектакль репетируется несколько недель или даже месяцев, то здесь у постановщиков всего шесть дней. После показа эскиза его можно будет обсудить, задать вопросы авторам, обменяться эмоциями — это также важная часть лаборатории.

Дата и время показа: 29 апреля (среда) в 19:00.

Место: Государственный национальный театр Удмуртии (ул. Максима Горького, 73).

Мероприятие бесплатное, необходима онлайн-регистрация по ссылке.

Лабораторию проводит Государственный театр кукол Удмуртии при поддержке Союза театральных деятелей России и Министерства культуры Удмуртской Республики.