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Приуроченная к 185-летию Чайковского творческая встреча прошла в Женеве

12:05, 31 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Приуроченная к 185-летию Чайковского творческая встреча прошла в Женеве
12:05, 31 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
39
0
#Удмуртия\n#Швейцария\n#185-летие Чайковского
Источник фото: vk.com/denisvonmeck
39
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В ней приняла участие Народная артистка Удмуртии Надежда Уткина, являющаяся послом культуры УР.

Швейцария. В Швейцарской Женеве состоялось значимое событие, приуроченное к 185-летию великого русского композитора П. И. Чайковского. Как сообщает в соцсетях министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв, в рамках деятельности Посла культуры Удмуртской Республики Надежды Уткиной прошла беседа Дениса фон Мекка «Чайковский на карте мира».

В уютных стенах музея творчества «От детства к зрелости», который хранит наследие российско-швейцарских художников Штуцев, президент Международного благотворительного фонда имени Надежды Филаретовны фон Мекк поделился с российскими соотечественниками увлекательными фактами о жизни и творчестве Чайковского, о значимых путешествиях композитора и важнейших персоналиях.

В презентации также приняли участие российские музыканты: Народная артистка Удмуртии Надежда Уткина и педагог-скрипач Оксана Москальцова. Они исполнили вокальные и инструментальные произведения Чайковского.

Отметим, что в настоящее время Денис фон Мекк путешествует по миру с курсом лекций «Чайковский — музыка без виз» (0+). Старт был дан в Ереване. Всего в проекте задействованы девять стран СНГ, а также Китай, Таиланд, Аргентина и Мексика.

Также Денис фон Мекк делится в соцсетях фотографиями с европейских улиц, названных в честь его прославленного родственника. Так, улицы Чайковского уже обнаружены в Ереване, Берлине и Праге.

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12:05, 31 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
39
0
#Удмуртия\n#Швейцария\n#185-летие Чайковского