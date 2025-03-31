Швейцария. В Швейцарской Женеве состоялось значимое событие, приуроченное к 185-летию великого русского композитора П. И. Чайковского. Как сообщает в соцсетях министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв, в рамках деятельности Посла культуры Удмуртской Республики Надежды Уткиной прошла беседа Дениса фон Мекка «Чайковский на карте мира».

В уютных стенах музея творчества «От детства к зрелости», который хранит наследие российско-швейцарских художников Штуцев, президент Международного благотворительного фонда имени Надежды Филаретовны фон Мекк поделился с российскими соотечественниками увлекательными фактами о жизни и творчестве Чайковского, о значимых путешествиях композитора и важнейших персоналиях.

В презентации также приняли участие российские музыканты: Народная артистка Удмуртии Надежда Уткина и педагог-скрипач Оксана Москальцова. Они исполнили вокальные и инструментальные произведения Чайковского.

Отметим, что в настоящее время Денис фон Мекк путешествует по миру с курсом лекций «Чайковский — музыка без виз» (0+). Старт был дан в Ереване. Всего в проекте задействованы девять стран СНГ, а также Китай, Таиланд, Аргентина и Мексика.

Также Денис фон Мекк делится в соцсетях фотографиями с европейских улиц, названных в честь его прославленного родственника. Так, улицы Чайковского уже обнаружены в Ереване, Берлине и Праге.