В 2025 году ещё больше людей с инвалидностью смогут бесплатно путешествовать по Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2025 году продолжит развиваться проект инклюзивного туризма «Удмуртия БезГраничная» (6+). Об этом сообщает пресс-служба министерства по туризму Удмуртской Республики.

Проект осуществляется совместными усилиями министерства по туризму Удмуртии и молодёжной организации «Атмосфера».

В рамках него жители Удмуртии от 10 до 80 лет, имеющие инвалидность, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата, могут бесплатно путешествовать по республике. В этом году список заболеваний значительно расширен. В бесплатных поездках могут принять участие люди с инвалидностью по общим заболеваниям, кроме психоневрологических расстройств.

Люди с ОВЗ могут посетить такие города и сёла Удмуртии как: Ижевск, Сарапул, Воткинск, Глазов, Игра и Бураново. В поездку входит проезд в туристическом автобусе, экскурсии, мастер-классы, горячий обед и ланч-бокс, а также помощь волонтёров.

В 2024 году более тысячи человек воспользовались такой возможностью. Заявки на участие в путешествии можно оставить на сайте проекта.

Напомним, первые экскурсии в рамках инклюзивного проекта «Удмуртия БезГраничная» начались в июне 2024 года.