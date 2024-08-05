В Дебёсском районе объявлен конкурс на создание гимна

Дебёсы. Удмуртия. В Дебёсском районе стартовал конкурс (18+) по созданию гимна. Имя победителя станет известно 4 ноября. Об этом сообщил глава района Андрей Иванов.

От участников требуется представить стихотворный текст и музыку гимна. Само произведение должно предназначаться для хора или для сольного исполнения. Текст должен быть сделан на русском и удмуртском языках. Каждый участник может прислать не более двух вариантов произведения.

Заявки принимаются до 14 октября. Лучший вариант выберет конкурсная комиссия. Имя победителя станет известно 4 ноября 2024 года.

Заявки на участие в конкурсе и творческие работы принимаются на флэш-носителе в управлении культуры, молодёжи и спорта администрации Дебёсского района по адресу: село Дебёсы, ул. Советская, 88.

Напомним, в середине июля начался конкурс по созданию гимна Ярского района.