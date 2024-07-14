К 95-летию Ярского района появится официальный гимн муниципального округа

Яр. Удмуртия. К 95-летнему юбилею Ярского района объявлен конкурс на создание официального гимна данного муниципального округа (18+). Об этом сообщила Ярская администрация в социальных сетях.

Приём заявок заканчивается 21 июля 2024 года. Заявку можно подать в отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ярского района или отправить на электронную почту: cultura-yar@yandex.ru.

Гимн должен представлять собой торжественное музыкальное произведение продолжительностью до 3 минут для хорового и сольного исполнения. Подробности участия читайте в Положении конкурса.

Победитель конкурса будет отмечен дипломом и денежной премией в размере 10 000 рублей.