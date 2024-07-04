67-й фестиваль «На родине П. И. Чайковского» стартовал в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начался 67-й фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского» (6+). Он пройдёт с 4 по 7 июля. В день начала в Ижевске состоялась пресс-конференция, посвящённая грандиозному событию в области культуры.

«За эти 67 лет менялись руководители региона, менялись члены правительства, депутаты. Но фестиваль жив и живёт, слава Богу. Это индикатор того, что республика сегодня абсолютно адекватно относится к тому, что мы являемся территорией, где родился наш великий композитор. Великий не только в масштабах России, но и всего мира. У нас в республике есть фанаты классической музыки. И эта любовь к классической музыке передаётся из поколения в поколение. И это не только люди с музыкальным образованием, но и рабочие, представители сельского хозяйства специально приезжают, покупают билеты. Значит мы на каком-то этапе очень удачно выстроили систему пропаганды классической музыки, и она впиталась в нашу жизнь и даёт такие результаты», — отметил министр культуры УР Владимир Соловьёв.

Он также подчеркнул, что важна и социальная составляющая фестиваля. Много приглашений получают многодетные семьи, инвалиды, семьи участников СВО. Это те люди, которые требуют особого внимания со стороны в том числе и государства, подчеркнул министр.

Третий год фестиваль поддерживает Сбер. Управляющий удмуртским отделением Сбера Арсений Колобов подчеркнул, что банк должен предоставлять не только банковские услуги, но и участвовать в общественной жизни общества, вносить вклад в социальную и культурную сферу.

Обладатель Первой премии и Золотой медали XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского, пианист Сергей Давыдченко в Удмуртии впервые. Он выступит с Государственным симфоническим оркестром Челябинской области в Воткинске (6+), дав официальное начало фестивалю.

«Для меня музыка Чайковского — олицетворение нашей родины. Конечно, для меня волнительно выступать в первый раз на вашей земле. Это совершенно удивительное впечатление. Особенно волнительно для меня выступать на родине Петра Ильича. У меня давно была мечта туда попасть. Мечты сбываются!» — признался музыкант.