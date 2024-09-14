Скульптуру Шунды-Мумы установили в Берёзовой роще в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Берёзовой роще Ижевска установили скульптуру Шунды-Мумы, которая станет центром притяжения во время проведения национальных праздников. Об этом сообщает администрация города.

Символ удмуртской культуры — Мать Солнца — олицетворяет женское божество, которое помогает солнцу не сбиться с пути.

В общественном пространстве уже сделаны пешеходные и велосипедные дорожки. Продолжается обустройство игровых комплексов для детей разных возрастов. На площадках устанавливают качели, лабиринты, горки и другие элементы.

Кроме того, в Берёзовой роще в этом сезоне появятся:

- три навеса с качелями и пергола;

- 68 опор уличного освещения;

- система видеонаблюдения;

- 4 тыс. кв. м велодорожек и тротуаров;

- 16 тыс. кв. м газонов;

- новые деревья и кустарники.

Работы в парке ведутся по нацпроекту «Жильё и городская среда». Завершиться они должны в октябре.