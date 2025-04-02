Ижевск. Удмуртия. Инженер-исследователь УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, автор ТГ-канал «Удмурт диджитал» Егор Лебедев рассказал, как искусственный интеллект может помочь решить вопрос с уточнением даты рождения удмуртских литераторов. В «Телетайпе» он рассказал историю поиска даты рождения Матвея Кельдова (Кельдиярова). Традиционно датой рождения прозаика считался 1900 год.

В марте 2024 года исследователь решил систематизировать разрозненные сведения о Кельдове и создать страницу в «Википедии». Однако в процессе работы он обнаружил противоречия в его биографии, что подтолкнуло инженера к небольшому расследованию.

«Разночтения в биографии заставили меня проверить ключевые факты. Поскольку официальных документов советского периода сохранилось мало, я обратился к метрическим книгам — аналогу современных записей ЗАГСа до 1917 года. У меня уже был опыт работы с генеалогическими базами, и в этот раз я использовал архив Genotek, где с помощью ИИ оцифрованы и индексированы тысячи документов. Это единственный на сегодня ресурс, позволяющий проводить полнотекстовый поиск по архивам Удмуртии», — отметил Егор Лебедев.

После ряда поисков в метрической книге за 1908 год обнаружилась нужная запись.

«На изображении сразу четыре человека, но нас интересует только первый — это тот самый Матвей Кельдов. Что же мы узнаём: во-первых, он родился в 1908 году (на 8 лет позже, чем считалось) 2 августа (15 августа по григорианскому стилю). Во-вторых, родился в Нылга-Жикьинской волости в починке Мельниково. Его родители: Сергей Никитич и Мария Аверкиевна. В-третьих, под именем видно, что сделали отметку за 1927 год, и там написано Матвей Кельдияров», — рассказал исследователь.

Чтобы убедиться в достоверности находки, он нашёл дополнительные подтверждения, ведь Кельдияров достаточно редкая фамилия. Воспользовавшись известным сайтом среди генеалогов «Родная Вятка» он нашёл деревню Мельниково, где можно найти персон, связанных с местом, например, репрессированных и участников Великой Отечественной войны.

«И, действительно, видим много Кельдияровых. Это подтверждает, что семья давно жила в этой местности. Кроме того, в подтверждение этому прошлое название места «Новая Жикья» встречается только в Селтинском и Малопургинском районах, но не как ни в современном Увинском. К тому же если бы Кельдов родился в 1900 году, то в 1925-м (когда он учился в Можгинском педтехникуме) ему было бы 25 лет, что маловероятно для учащегося. Год 1908 делает эту деталь логичной: в 1925-м ему было 17», — продолжает Егор Лебедев.

Последним аргументом стала публикация учителя русского языка и литературы «Булайской СОШ» Т. В. Власовой, опубликованной в «Вордскем кыл» (2008). В её работе приводятся воспоминания племянницы Кельдова — Кельдияровой Анфисы Алексеевны. Утверждается, что отец Матвея Кельдова был Сергей и что он был родом из Мельниково.

«Благодаря архивному поиску удалось исправить ключевые данные о жизни Матвея Кельдова. Это открытие не только уточняет биографию писателя, но и показывает, как легко ошибки кочуют из источника в источник. Надеюсь, мой опыт вдохновит других исследователей на подобные изыскания», — подытожил исследователь.

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