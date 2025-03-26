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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Календарь-раскраска «Дырпус» с персонажами удмуртского фольклора появился в сети

12:45, 26 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Календарь-раскраска «Дырпус» с персонажами удмуртского фольклора появился в сети
12:45, 26 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
152
0
#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#календарь
Источник фото: (Дарина Мышкина, Артём Лукин)
152
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Для некоммерческого использования его можно даром скачать и распечатать.

Ижевск. Удмуртия. В сети появился календарь-раскраска «Дырпус» с персонажами удмуртского фольклора (0+). Об этом сообщает ТГ-канал «Удмурт диджитал»

«Календарь может не просто показывать даты, но и рассказывать истории. Именно на этой основе создан «Дырпус» – календарь, где иллюстрации можно раскрашивать», — говорится в сообщении.

Создали календарь дизайнеры Артём Лукин (вёрстка) и Дарина Мышкина (иллюстрации). Для личного и некоммерческого использования календарь доступен в электронном виде, его можно распечатать, скачав файлы, бесплатно доступные по ссылке

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12:45, 26 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
152
0
#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#календарь