Ижевск. Удмуртия. В сети появился календарь-раскраска «Дырпус» с персонажами удмуртского фольклора (0+). Об этом сообщает ТГ-канал «Удмурт диджитал».

«Календарь может не просто показывать даты, но и рассказывать истории. Именно на этой основе создан «Дырпус» – календарь, где иллюстрации можно раскрашивать», — говорится в сообщении.

Создали календарь дизайнеры Артём Лукин (вёрстка) и Дарина Мышкина (иллюстрации). Для личного и некоммерческого использования календарь доступен в электронном виде, его можно распечатать, скачав файлы, бесплатно доступные по ссылке.