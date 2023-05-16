Удмуртская певица Ladi Sveti выпустила трек «Ekty» для фанатов фолктроники

Ижевск. Удмуртия. В день рождения герба Удмуртии 19 мая состоится релиз «Ekty» удмуртской певицы Ladi Sveti (Свети Ручкина). Как рассказала «Сусанину» сама солистка Silent Woo Goore, трек будет доступен на всех онлайн-площадках.

«Выбрала необычное звучание, смешав воедино этнику и электронику. Песня на удмуртском языке получилась аутентичной и народной, но в то же время современной. В основе ритма нового трека — притоп из удмуртского танца «Тыпыртон», а в проигрыше можно услышать традиционный наигрыш в исполнении кубыза — древнейшего музыкального инструмента», — рассказала Ladi Sveti.

По её словам, идея создать столь необычный трек пришла к ней два года назад. Она собрала все известные ей частушки со словом «Экты» («Танцуй») и соединила две разные мелодии народных песен.

«Мои самые любимые воспоминания из детства: семейные праздники, играет гармошка – женщины, мужчины, старики, дети – все поют, кружатся в танце. Но сейчас мы всё реже танцуем, а жаль. Я очень люблю наши танцы. Вся наша сдержанность и скромность уходит, когда мы слышим «Тыпыртон» – тогда и начинается настоящая жизнь. Для меня это призыв: создавать семьи, быт, преодолевать все жизненные невзгоды, вместе пританцовывая», — прокомментировала артистка.

В своём новом треке Ladi Sveti призывает девушек и юношей танцевать и веселиться, пока молодые, и связывать свою жизнь только с любимыми людьми.

Отметим, что «Ekty» — вторая песня Свети Ручкиной, выпущенная на лейбле «Стереотопия» Леонида Бурлакова. В феврале в свет вышел трек «Vil Ken» («По любви»).