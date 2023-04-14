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В Удмуртии презентуют «Маленького принца» Сент-Экзюпери на бесермянском языке

15:30, 14 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В Удмуртии презентуют «Маленького принца» Сент-Экзюпери на бесермянском языке
15:30, 14 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
16
0
#Ижевск\n#библиотека\n#книги\n#бесермяне\n#бесермянский язык
Фото: Антуан де Сент-Экзюпери
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Мероприятие состоится 18 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Национальной библиотеке Удмуртии состоится презентация нового перевода повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» на бесермянский язык. Как сообщила пресс-служба учреждения культуры, мероприятие пройдёт во вторник, 18 апреля, в 17:00.

Отметим, что в апреле исполняется 80 лет первой публикации трогательной истории, написанной французским писателем и лётчиком. Ранее перевод осуществил один из лидеров бесермянского общественно-культурного движения Рафаил Дюкин при содействии научного сотрудника финно-угорского отделения Института европейской и компаративной лингвистики и литературы Венского университета Кристиана Пишлёгера. Книга в феврале вышла в свет в немецком издательстве Edition Tintenfaß.

Книга «Пичи принц» стала второй книгой на бесермянском языке. Презентация первой в истории бесермянского народа книги на родном языке «Вортча мадьёс» («Ворцинские сказы») проходила в Национальной библиотеке Удмуртии в октябре 2021 года.

На мероприятие 18 апреля в Нацбиблиотеку приглашаются все желающие.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+

15:30, 14 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
16
0
#Ижевск\n#библиотека\n#книги\n#бесермяне\n#бесермянский язык