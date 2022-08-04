Платье для жительницы Австралии изготовили мастера из Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Мастера Национального центра ДПИ и ремёсел Удмуртии создали костюмный комплекс в национальных традициях удмуртского народа для жительницы Австралии. Как рассказала «Сусанину» заведующая отделом ткачества и художественного текстиля учреждения культуры Анна Сергеева, всего пятеро мастеров потрудились над изделием.

Собеседница отметила, что сотканные вставки на платье и фартуке сделаны в выборной технике, а сам женский костюм состоит из платья, фартука и нагрудника (кабачи).

«Гульнара Иванова занималась пошивом платья, Елена Тополева изготовила нагрудник — кабачи, Вера Фардиева соткала фартук, Анна Ищенко сделала тканые вставки, Алина Вахрушева — пояс и тканые вставки на кабачи», — рассказала Анна Сергеева.

Сотканный узор нагрудника представляет собой звёзды, которые у удмуртов традиционно размещают в верхней части костюма.

Как рассказала Анна Сергеева, заказчицей выступила девушка-удмуртка, которая сейчас живёт в Австралии. «И, видимо, там иммигранты устраивают свои родные, традиционные праздники, наряжаются в костюмы своих родных народов», — отметила собеседница «Сусанина».