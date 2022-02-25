Где живет история: подборка старинных домов Удмуртии

Ижевск Удмуртия. Время идет, города меняются, но некоторые здания остаются частью городской истории. Некоторые из них хорошо сохранились до наших дней, а каким-то домам потребовалась реставрация, но все они продолжают радовать своим видом.

ИА «Сусанин» решило собрать подборку одних из самых красивых, по мнению редакции, исторических зданий Удмуртии.

Дома Ижевска:

Дом купца Оглоблина

Здание было построено в 1912 году, находится по адресу: улица Красноармейская, 129.

Интересный факт: с 1917 года в доме купца Оглоблина располагались учительская семинария, партийная типография, рабочая изостудия.

Дом мясника Слободчикова

Здание было построено в конце XIX в. Располагается на улице Карла Маркса, 227.

Интересный факт: после революции в здании разместили военный отдел исполкома, а в августе 1918 года организовали революционный штаб.

Дом Захария Лятушевича

Особняк был построен 1807 году, находится на улице Вадима Сивкова, 180.

Интересный факт: до настоящего времени в доме из интерьера 19 века сохранилось только расположение дверей, соединяющих эркерный зал с примыкающими помещениями, и металлическая лестница, ведущая в мезонин.

Фамильный дом рабочей семьи Коковихиных

Здание располагается на улице Свердлова, 9. Построено в 1858 году.

Интересный факт: с 1874 по 1895 года в здании размещалась земская больница, а позже — учебные заведения.

Дом купца Баранова

Был построен в начале XX, находится на улице Максима Горького, 54.

Интересный факт: до революции на первом здания этаже находился бакалейный магазин.

Дома Воткинска:

Дом купца Овчинникова

Особняк был построен в начале XX века. Находится на улице Республиканской, 104.

Интересный факт: его уникальное отличие — тонкая деревянная резьба синего цвета. Примеров подобного зодчества в республике больше нет.

Дом культуры

Здание построено в 1896 году на улице Кирова, 9.

Интересный факт: с 1919 года по 2003 год в здании находились женский клуб, клуб машиностроителей имени Ленина, городской драматический театр и кинотеатр «Звезда».

Красная больница

Объект был построен в 1902-1906 годах. Находится на улице 1 Мая, 132.

Интересный факт: богадельня являлась пристанищем для бездомных, престарелых и неспособных к труду людям.

Здания Можги:

Железнодорожная станция Можга

Станцию открыли в 1916 году. Она находится вблизи заводского поселка Сюгинского стеклозавода.

Интересный факт: после открытия станции вокруг нее начал строиться Красный поселок, который потом преобразовали в город Можга.

Дом на улице улица Сюгаильская, 12

Жилой дом находится на улице Сюгаильская, 12, напротив Городской больницы.

Интересный факт: от всех домов он отличается пропильной резьбой на фасадах. Узорами украшены ворота, крыша, наличники и двор.

Дома Сарапула:

Богадельня Смагина

Дом был построен в 1910 годы на улице Первомайской, 18.

Интересный факт: после революции 1917 года в здании размещались ЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, милиция, ГИБДД. Бывшие друзья и знакомые Смагиных, ранее посещавшие дом как гости, теперь приходили туда на допросы в качестве обвиняемых.





Дом купца Рылова

Находится на улице Горького, 6.

Интересный факт: сначала в доме было несколько магазинов, а потом в нем оборудовали кинотеатры «Гигант» и «Восток».





Дом купца Павла Корешева

Был построен в 1907 году на улице Красная площадь, 7.

Интересный факт: дом строился похожим на дворец пермскими подрядчиками. Главным элементом фасадного декора считается сложное обрамление оконных проемов, включающее полуколонны, фронтоны с раковинами и гирляндами, картуши, размещенные под фронтонами.





Дом кондитера Василия Вольфа

Построен в 1896 году, находится на улице Красноармейской, 72.

Интересный факт: кондитерский цех, который располагался на территории усадьбы, и торговую лавку, связывал подземный ход, по которому свежую выпечку и пирожные быстро доставляли покупателям.

Из-за внешнего декора, светлых оттенков и затейливой кладки дом напоминает большое пирожное. Современники Вильгельма Вольфа называли его «дом-торт».





Здания Глазова:

Здание бывшего духовного училища

Комплекс зданий строился с 1821 по 1907 года. Находится на улице Революции, 15.

Интересный факт: Комплекс состоит из нескольких зданий, построенных в разные года. На фасадах размещены мемориальные доски: «В этом здании с 1937 – 1938 гг. училась Герой Советского Союза Татьяна Николаевна Барамзина», «В этом здании в 1937 – 1940 гг. учился Герой Советского Союза Александр Павлович Пряженников», а также мемориальные доски памяти Н. Г. Матвеева, А. Д. Торопова, Ф. И. Васильева, О. А. Поскребышева.

Здание бывшей Глазовской мужской гимназии

Здание было построено в 1905 году, находится на улице Луначарского, 20.

Интересный факт: В гимназии число педагогов не менялось, их всегда было 16. Гимназисты по времени занимались как современные школьники, уроки шли по 45 минут, и в день их было около 4-5. При морозе выше 20 градусов занятия отменялись, оповещал об этом вывешенный флаг.

Дом купца Павла Смагина

Дом был построен в 1830–1840 годах. Находится на улице свободы, 6/1.

Интересный факт: здание являлось одним из первых каменных домов на центральной площади Глазова.