Фильм про Энвиля Касимова покажут 1 августа в ижевском кинотеатре «Россия»

Съёмки кинокартины о художнике, политике и медиаменеджере начались в апреле 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. Фильм про Энвиля Касимова покажут в ижевском кинотеатре «Россия». Об этом сообщил его помощник Дмитрий Черемных.

Съёмки документального фильма, начавшиеся в апреле этого года, подходят к концу. Открытый показ состоится 1 августа в кинотеатре «Россия» на Центральной площади Ижевска. Приобрести билеты можно на сайте киноцентра. Отмечается, что после показа желающие смогут обсудить картину с режиссёром — Никитой Сморкаловым. Ранее он подробнее рассказывал о фильме.

Съёмки кинокартины о художнике, политике и медиаменеджере начались в апреле 2021 года. В онлайне фильм появится через месяц после показа.

При этом средства на картину собраны не полностью: из 500 тыс. рублей, запланированных на её создание, сейчас собрано только 130 тыс. Всех желающих просят поддержать проект любой суммой на краудфандинговой площадке.

Напомним, что Энвиль Касимов ушел из жизни 24 июля 2020 года. Его похоронили в селе Кестым Балезинского района. В Ижевске же открыли филиал могилы художника.