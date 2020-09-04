Она расположился на роднике на улице Кирова.
Ижевск. Удмуртия. Филиал могилы художника Энвиля Касимова открыли в Ижевске. Мероприятие прошло вечером в четверг, 3 сентября, в районе родника на улице Кирова.
«Когда-то на этом месте был один родник и в 2011 году ему присвоили имя «почётного удмурта» Юрия Гагарина. По абсолютно мифическим стечениям обстоятельств во время строительства нового многоквартирного дома по соседству рабочими было сделано два родника. С сегодняшнего дня им официально присвоены имена Энвиля Касимова и Юрия Гагарина!» — написал в соцсетях соратник Энвиля Касимова Дмитрий Черемных.
Напомним, художник и главный редактор «Удмуртской правды» Энвиль Касимов ушёл из жизни утром 24 июля в возрасте 59 лет. Похоронили его в родном Кестыме Балезинского района Удмуртии.
«Я очень любил Энвиля весёлого, он был всегда весёлым. В каком бы настроении ни был. Всегда говорил о жизни. Он не боялся жить. Он был учителем по жизни… Думаю, что Энвиль был для нас примером», — сказал на открытии председатель правления Союза писателей Удмуртии Пётр Захаров.
Напомним, в 2018 году в Ижевске при участии Энвиля Касимова также открыли филиал могилы Агнии Барто.
Филиал могилы художника Энвиля Касимова открыли в Ижевске
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