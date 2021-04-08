Для широкой публики фильм представят в июле 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начались съёмки документального фильма об Энвиле Касимове, его жизни и творчестве. Об этом сообщил его помощник Дмитрий Черемных.

Автором и режиссёром проекта выступил Никита Сморкалов, режиссёр документальных фильмов «Верёвкин арт-Бомж» (2012) и «Утопленники» (2017). Также он является видеохудожником, руководителем музыкального проекта «Шумовая среда».

Всех желающих просят поддержать проект любой суммой на краудфандинговой площадке. Юридические лица могут заключить отдельные договоры.

Для широкой публики фильм представят в июле 2021 года — к годовщине смерти Касимова. Показ состоится на большом экране в Ижевске. В онлайне картина появится через месяц после показа.

В сообщении отмечается, что сэкономленные средства и собранные сверх затрат на производство кинокартины направят на проекты памяти Энвиля Касима: премию для молодых поэтов, выставку-рестроспективу Касимова в Москве, проект-фестиваль «Ворота». Также средства пойдут на адресную помощь молодым художникам Ижевска для реализации их собственных проектов.

Напомним, что Энвиль Касимов ушел из жизни 24 июля 2020 года. Его похоронили в Кестыме Балезинского района. В Ижевске же открыли филиал могилы художника.