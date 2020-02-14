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Скрипку Моцарта привезут в Воткинск на юбилей Чайковского

16:12, 14 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
Скрипку Моцарта привезут в Воткинск на юбилей Чайковского
16:12, 14 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
166
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#Ижевск\n#Воткинск\n#музыка\n#Пётр Ильич Чайковский\n#Удмуртия\n#юбилей Чайковского
Фото: vesti.dp.ua
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В Россию этот инструмент прибудет впервые.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию привезут скрипку Вольфганга Амадея Моцарта. Об этом рассказала на пресс-конференции директор «Музея-усадьбы П. И. Чайковского» в Воткинске Татьяна Неганова.

«На протяжении двух лет мы договаривались с фондом «Моцартеум», чтобы этот уникальный инструмент, на котором играл знаменитый виртуоз, приехал впервые в Россию. Эта договорённость достигнута», — сказала Неганова.

Скрипка была изготовлена итальянским мастером Пьетро Антонио Далла Коста в 1764 году. На ней играл Моцарт, живя в Вене в последние свои годы. Инструмент был подарен фонду в Зальцбурге в 2013 году частным коллекционером с одним условием. Эта «играющая» скрипка должна ездить по миру, а не являться «мёртвым» музейным экспонатом. Она уже побывала в Италии, Германии, Японии, Швейцарии, Литве, Кубе, Украине. Впервые скрипку Моцарта привезут в Россию.

«Сейчас произойдет встреча рояля, на котором в детские годы играл Чайковский, и скрипки Моцарта», — рассказала Татьяна Неганова.

Она отметила, что есть договорённость с Большим симфоническим оркестром имени П. И. Чайковского, который также 7 мая будет выступать в ДК «Юбилейный» в Воткинске. Один из солистов оркестра сыграет на инструменте Моцарта.

16:12, 14 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
166
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#музыка\n#Пётр Ильич Чайковский\n#Удмуртия\n#юбилей Чайковского

 

 

 


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