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Два храма в Удмуртии внесли в перечень объектов культурного наследия

10:15, 19 марта, 2019
Анна Торхова
10:15, 19 марта, 2019
Анна Торхова
124
0
#Ижевск\n#Ува\n#Каракулино\n#церковь\n#Удмуртия\n#храмы
Фото: пресс-служба агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртской Республики
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В реестр попали «Церковь Вознесения Господня» и «Ансамбль церкви Александра Невского».

Удугучин. Удмуртия. Два храма в Удмуртии внесли в перечень объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба агентства по государственной охране объектов культурного наследия республики.

В перечень попал Ансамбль церкви Александра Невского, расположенный в селе Удугучин Увинского района. Церковь состоит из двух построек и двухэтажного дома церковноприходской школы, где сейчас находится амбулатория.

Также в реестр внесли Церковь Вознесения Господня, находящуюся в селе Галаново Каракулинского района. Храм возведен в стиле «классицизм» с использованием приемов позднего периода.

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По итогам экспертизы памятникам присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения.

10:15, 19 марта, 2019
Анна Торхова
124
0
#Ижевск\n#Ува\n#Каракулино\n#церковь\n#Удмуртия\n#храмы

 

 

 


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