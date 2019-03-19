В реестр попали «Церковь Вознесения Господня» и «Ансамбль церкви Александра Невского».

Удугучин. Удмуртия. Два храма в Удмуртии внесли в перечень объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба агентства по государственной охране объектов культурного наследия республики.

В перечень попал Ансамбль церкви Александра Невского, расположенный в селе Удугучин Увинского района. Церковь состоит из двух построек и двухэтажного дома церковноприходской школы, где сейчас находится амбулатория.

Также в реестр внесли Церковь Вознесения Господня, находящуюся в селе Галаново Каракулинского района. Храм возведен в стиле «классицизм» с использованием приемов позднего периода.

По итогам экспертизы памятникам присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения.