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Три команды из разных регионов России выступят на фестивале фейерверков в Ижевске

13:54, 27 февраля, 2019
Ксения Чернова
13:54, 27 февраля, 2019
Ксения Чернова
139
0
#культура\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#салют\n#праздники\n#фейерверк
139
0

Праздник состоится в столице Удмуртии в Международный женский день.

Ижевск. Удмуртия. Второй фестиваль фейерверков «Вальс цветов» пройдет в Ижевске в Международный женский день 8 марта. Об этом сообщают организаторы красочного мероприятия.

Увидеть шоу можно будет на набережной Ижевского пруда. Программу для горожан подготовили три команды из разных регионов России.

«Сопровождать пиротехнические залпы будут оригинальные музыкальные композиции», - отмечают организаторы.

Зрителям предстоит выбрать лучших мастеров пиротехнического шоу. Победителя определят по громкости аплодисментов.

До начала фестиваля гостей ждут праздничные гуляния: выступления творческих коллективов, видео-музыкальное шоу, теплые и искренние поздравления и признания мужчин.

Первый фестиваль «Вальс цветов» прошёл в Ижевске год назад.

 

Фестиваль фейерверков в Ижевске

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-03-12.

 

 

13:54, 27 февраля, 2019
Ксения Чернова
139
0
#культура\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#салют\n#праздники\n#фейерверк

 

 

 


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