Три команды из разных регионов России выступят на фестивале фейерверков в Ижевске

Праздник состоится в столице Удмуртии в Международный женский день.

Ижевск. Удмуртия. Второй фестиваль фейерверков «Вальс цветов» пройдет в Ижевске в Международный женский день 8 марта. Об этом сообщают организаторы красочного мероприятия.

Увидеть шоу можно будет на набережной Ижевского пруда. Программу для горожан подготовили три команды из разных регионов России.

«Сопровождать пиротехнические залпы будут оригинальные музыкальные композиции», - отмечают организаторы.

Зрителям предстоит выбрать лучших мастеров пиротехнического шоу. Победителя определят по громкости аплодисментов.

До начала фестиваля гостей ждут праздничные гуляния: выступления творческих коллективов, видео-музыкальное шоу, теплые и искренние поздравления и признания мужчин.

Первый фестиваль «Вальс цветов» прошёл в Ижевске год назад.