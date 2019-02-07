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Министр нацполитики Удмуртии Лариса Буранова: «Гербер» пережил себя

08:30, 07 февраля, 2019
Диана Ворончихина
08:30, 07 февраля, 2019
Диана Ворончихина
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#культура\n#Ижевск\n#Гербер\n#Удмуртия\n#национальная политика\n#праздники\n#праздник
Фото: susanin.news
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По её мнению, все национальные праздники сегодня нуждаются в перезагрузке.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский праздник «Гербер» нуждается в перезагрузке. По словам министра национальной политики республики Ларисы Бурановой, изменения необходимы всем национальным праздникам региона.

«Сегодня есть желание поменять формат наших национальных праздников. Что значит поменять? Безусловно, это не вот утром встанем и скажем, что всё, плясали слева направо, теперь только налево. Безусловно, это будут рассуждения в команде», - сказала министр на встрече с журналистами в среду, 6 февраля.

По словам Бурановой, «Гербер» том виде, в котором его проводят уже много лет, себя пережил. И сегодня современному удмуртскому обществу нужно что-то новое.

«Нужно понять, для чего эта площадка. Конечно, для кого-то это просто место, где можно развлечься, повидаться со знакомыми. Но надо же понимать, что мы туда вкладываем ресурсы, бюджетные. И мы должны применять эту площадку именно как инструмент для решения каких-то проблем. <…> Хочется, чтобы, во всяком случае «Гербер» стал хорошим турпродуктом», - отметила Буранова.

Пока четкого видения того, как должен измениться «Гербер» и другие республиканские праздники, нет, но в ближайшее время планируется работать именно в этом направлении. Уже сейчас разрабатывается фирменный стиль праздников, сувенирные изделия.

«Я думаю, что в 2020 году мы попробуем уже сделать «Гербер» по-новому», - добавила Лариса Буранова.

Отметим, что в 2019 году «Гербер» пройдет 29 июня в Игринском районе около деревни Малые Мазьги.

08:30, 07 февраля, 2019
Диана Ворончихина
541
0
#культура\n#Ижевск\n#Гербер\n#Удмуртия\n#национальная политика\n#праздники\n#праздник

 

 

 


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