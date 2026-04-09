Удмуртии рекомендовали утвердить план мероприятий в рамках стратегии национальной политики

11:20, 09 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия
#национальная политика
Источник фото: ИА "Сусанин"
Общефедеральный план приняли в правительстве России.

Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики на ближайшие три года. Об этом рассказала в соцсетях депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова.

Всего документ включает 172 мероприятия. Ознакомиться с федеральным планом можно по ссылке.

«Следующий шаг за регионами, которым рекомендовано разработать и утвердить собственные планы мероприятий по реализации Стратегии до 2036 года», — отметила парламентарий.

