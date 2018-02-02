Памятник конструктору мотоцикла «Иж» установят на улице Карла Маркса в Ижевске

Он появится рядом с заводом «Аксион».

Ижевск. Удмуртия. Памятник мотоконструктору Петру Можарову установят на улице Карла Маркса в Ижевске. Он появится рядом с АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте города.

Именно под руководством инженера Можарова в 1927 году были созданы чертежи, а в 1929 году изготовлены образцы первых «Ижей».

Напомним, с инициативой увековечить память известного конструктора выступили члены мотосообщества и музейные работники. Также ранее идею установить памятник поддержали около 1500 горожан и жителей республики.

Отметим, финансовые обязательства по изготовлению, установке и содержанию памятника берет на себя руководство завода.