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      Памятник конструктору мотоцикла «Иж» установят на улице Карла Маркса в Ижевске

      14:57, 02 февраля, 2018
      Анна Торхова
      14:57, 02 февраля, 2018
      Анна Торхова
      1332
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мотоциклы\n#памятник
      Фото: пресс-служба администрации Ижевска
      1332
      0

      Он появится рядом с заводом «Аксион».

      Ижевск. Удмуртия. Памятник мотоконструктору Петру Можарову установят на улице Карла Маркса в Ижевске. Он появится рядом с АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте города.

      Именно под руководством инженера Можарова в 1927 году были созданы чертежи, а в 1929 году изготовлены образцы первых «Ижей».

      Напомним, с инициативой увековечить память известного конструктора выступили члены мотосообщества и музейные работники. Также ранее идею установить памятник поддержали около 1500 горожан и жителей республики.

      Отметим, финансовые обязательства по изготовлению, установке и содержанию памятника берет на себя руководство завода.

      14:57, 02 февраля, 2018
      Анна Торхова
      1332
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мотоциклы\n#памятник

       

       

       

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