Ижевск. Удмуртия. Официальное открытие мотосезона в Ижевске пройдёт в субботу, 16 мая (18+). Об этом сообщил в соцсетях Сергей Сперанский, президент мотосообщества «18th KM MCC Ижевск».

В 13:00 начнётся сбор колонны у администрации Ижевска (ул. Пушкинская, 276).

В 14:00 — финиш мотопробега и араздничная программа в парке им. С. М. Кирова. Мероприятие пройдёт на фан-зоне парка.