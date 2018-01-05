6 января: куда сходить жителям Удмуртии

Афиша событий и мероприятий в городах республики.

Ижевск. Удмуртия. Праздники продолжаются, а отдыхать нужно уметь по-разному! Чтобы выходные прошли с пользой и в удовольствие, информационное агентство «Сусанин» подготовило обзор мероприятий на субботу, 6 января.

Ижевск:

Театр кукол, 10:00, 13:00, 16:00 –спектакль «Щелкунчик и Мышиный король» + Новогодняя интермедия. Цена: 200, 250 рублей. Продолжительность: 50 минут.

Драмтеатр Удмуртии:

10:00, 13:00 – спектакль «Красная шапочка». Цена: 300 рублей.

19:00 – спектакль «Ужин дураков». Цена: 400-800 рублей.

Национальный театр, 10:00, 13:00 – спектакль «Морозко». Цена: 250-300 рублей.

Театр оперы и балета, 11:00, 14:00 – спектакль «Буратино». Цена: от 350 рублей.

Дом народного творчества, 11:00 – праздник охотников в деревне Кулёмино «Дело настоящих мужчин».

Музей имени Михаила Калашникова:

11:00 – Интерактивная площадка «Лаборатория научных развлечений». Цена: 0-100 рублей.

11:00 – Дни семейного отдыха. Цена: бесплатно.

Зоопарк, 13:00 – Новогодние представления «Операция «Письмо» или почтовая служба Деда Мороза». Цена: 100-250 рублей.

Национальный музей имени Кузебая Герда, 18:00 – «Рождественский концерт» Ксении Благович. Цена: 500 рублей.

Сарапул:

Сарапульский театр, 11:00, 14:00 – спектакль «Волшебная лампа Аладдина». Цена: 300 рублей.

Дворец культуры радиозавода, 14:00 – концертная программа коллектива «Иван да Марья».

Городской сад имени Пушкина, 12:00 – представления для детей.

Глазов:

Театр Парафраз:

17:00 – спектакль «Чичиков. БалаганЪ». Цена: 500 рублей.

13:00 – спектакль «Как Женька чудо искал». Цена: 200 рублей.

Глазовский краеведческий музей, 12:00 – выставка «Чепецкий мамонт». Цена: 35-70 рублей.

КСЦ «Победа», 18:30 – вокальный фестиваль «Под крылом белой птицы». Цена: 70 рублей.