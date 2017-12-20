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      «Всемирный день пельменя» из Удмуртии возглавил топ-10 лучших гастрономических фестивалей России

      17:17, 20 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      17:17, 20 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      244
      0
      #культура\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#удмуртская культура
      Фото: vk.com/pelmenfest
      244
      0

      На втором месте оказались «Уральские пельмени на Николу зимнего» из Челябинска, на втором - «Русский холодец» из Московской области.

      Ижевск. Удмуртия. «Всемирный день пельменя» из Удмуртии возглавил топ-10 лучших гастрономических фестивалей России зимы 2017-2018 года. Рейтинг кулинарных событий составило аналитическое агентство ТурСтат.

      Список лучших зимних гастрономических фестивалей составлен на основе их популярности и выглядит таким образом:

      1. «Всемирный день пельменя» (Ижевск): 1-10 февраля 2018 года;

      2. «Уральские пельмени на Николу зимнего» (Челябинск): 16 декабря 2018 года;

      3. «Русский холодец» (Большие Дворы, Московская область): 27 января 2018 года;

      4. «Кухня Дедов Морозов Мира» (Рыбинск, Ярославская область): 16 декабря 2017 года;

      5. Фестиваль IKRA Festival (Красная Поляна, Сочи): 31 января — 4 февраля 2018 года;

      6. «Буузын Баяр» (Улан-Удэ, Бурятия): 16 февраля 2018 года;

      7. «Сделано в Ялуторовске» (Тюменская область): 18 февраля 2018 года;

      8. «Фестиваль вареников» (Белгород): 14 января 2018 года;

      9. «Попробуй Югру на вкус» (Ханты-Мансийск): 4 января 2018 года;

      10. «День пельменя» (Южно-Сахалинск): 16 декабря 2017 года. 

      17:17, 20 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      244
      0
      #культура\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#удмуртская культура

       

       

       

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