Российский Дед Мороз приедет в Ижевск в конце ноября

Также об участии волшебника из Великого Устюга в своем фестивале заявили на родине Тол Бабая.

Ижевск. Удмуртия. Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Ижевск 29 или 30 ноября. Такие даты опубликованы в графике путешествия волшебника по стране на сайте телекомпании НТВ, съемочная группа которого сопровождает дедушку по всему маршруту. Старт путешествию уже дан 1 ноября во Владивостоке.

В большом графике на сайте Дома Деда Мороза указан также Шаркан, где расположена усадьба его удмуртского коллеги – Тол Бабая. Там главного волшебника страны ждут 8 декабря на фестивале сказочных героев. В маршруте НТВ Шаркана не значится, но съемки будут проводиться не по всему пути следования Деда Мороза. Кстати, там Ижевск значится дважды.

«В этом году я планирую посетить почти 50 городов нашей большой красивой страны! Где-то побываю впервые, а куда-то и приеду дважды, дел-то много. Но даю вам честное слово волшебное, что в каждом городе я обязательно повидаюсь с малышами и их родителями, вместе мы зажжем огни на главных городских ёлочках, а вы успеете загадать свои самые заветные желания!», - обратился Дед Мороз ко всем, кто в него верит.