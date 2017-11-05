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      Российский Дед Мороз приедет в Ижевск в конце ноября

      15:30, 05 ноября, 2017
      Вадим Исаков
      15:30, 05 ноября, 2017
      Вадим Исаков
      204
      0
      #Ижевск\n#Шаркан\n#Новый год\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#Дед Мороз\n#Тол Бабай
      Фото: vk.com/dedmoroz
      204
      0

      Также об участии волшебника из Великого Устюга в своем фестивале заявили на родине Тол Бабая.

      Ижевск. Удмуртия. Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Ижевск 29 или 30 ноября. Такие даты опубликованы в графике путешествия волшебника по стране на сайте телекомпании НТВ, съемочная группа которого сопровождает дедушку по всему маршруту. Старт путешествию уже дан 1 ноября во Владивостоке.

      В большом графике на сайте Дома Деда Мороза указан также Шаркан, где расположена усадьба его удмуртского коллеги – Тол Бабая. Там главного волшебника страны ждут 8 декабря на фестивале сказочных героев. В маршруте НТВ Шаркана не значится, но съемки будут проводиться не по всему пути следования Деда Мороза. Кстати, там Ижевск значится дважды.

      «В этом году я планирую посетить почти 50 городов нашей большой красивой страны! Где-то побываю впервые, а куда-то и приеду дважды, дел-то много. Но даю вам честное слово волшебное, что в каждом городе я обязательно повидаюсь с малышами и их родителями, вместе мы зажжем огни на главных городских ёлочках, а вы успеете загадать свои самые заветные желания!», - обратился Дед Мороз ко всем, кто в него верит.

      15:30, 05 ноября, 2017
      Вадим Исаков
      204
      0
      #Ижевск\n#Шаркан\n#Новый год\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#Дед Мороз\n#Тол Бабай

       

       

       

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