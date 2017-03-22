Радио «Маяк» начнет вещать в Ижевске

Также в столице Удмуртии запустят «Радио России».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начнут вещать радио «Маяк» и «Радио России». Послушать их можно будет с 5:30 четверга, 23 марта, на частоте 94.4 и 96.6 соответственно. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщил руководитель службы информации, замдиректора ГТРК «Удмуртия» Владимир Кулёмин.

Он также уточнил, что местных программ в эфире пока не будет. Появятся они в течение месяца после запуска эфира.

«Пока без вставок. В течении месяца запустим. Находимся в процессе подготовки. Программы будут традиционно информационной направленности», - сказал Кулёмин.

Летом 2017 года в Ижевске начнет вещание радио «Книга».