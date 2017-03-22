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      Радио «Маяк» начнет вещать в Ижевске

      14:02, 22 марта, 2017
      Яна Шамаева
      14:02, 22 марта, 2017
      Яна Шамаева
      62
      0
      #СМИ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#радио
      Фото: facebook.com (Владимир Кулёмин)
      62
      0

      Также в столице Удмуртии запустят «Радио России».

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начнут вещать радио «Маяк» и «Радио России». Послушать их можно будет с 5:30 четверга, 23 марта, на частоте 94.4 и 96.6 соответственно. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщил руководитель службы информации, замдиректора ГТРК «Удмуртия» Владимир Кулёмин.

      Он также уточнил, что местных программ в эфире пока не будет. Появятся они в течение месяца после запуска эфира.

      «Пока без вставок. В течении месяца запустим. Находимся в процессе подготовки. Программы будут традиционно информационной направленности», - сказал Кулёмин.

      Летом 2017 года в Ижевске начнет вещание радио «Книга».

      14:02, 22 марта, 2017
      Яна Шамаева
      62
      0
      #СМИ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#радио
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