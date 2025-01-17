Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

Жителей Удмуртии предупредили о перерывах в вещании радио 19 и 20 января

12:40, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Жителей Удмуртии предупредили о перерывах в вещании радио 19 и 20 января
12:40, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
492
0
#Ижевск\n#радио
Источник фото: ИА «Сусанин»
492
0

В это время проведут техобслуживание объектов сети цифрового и аналогового эфирного вещания.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 19 и 20 января запланировано отключение вещания радио на территории города. Об этом сообщает горадминистрация.

Отключения планируются в связи с проведением технического обслуживания объектов сети цифрового и аналогового эфирного вещания.

С 23:00 19 января до 05:00 20 января временно остановят вещание радио «Город FM. Хит FM» (18+), «Ди FM» (18+), «Русское Радио» (18+) и «Радио Максимум» (18+).

С 02:00 до 10:00 20 января отключат радио «МИР» (18+) , с 07:00 до 16:00 — радио «Моя Удмуртия» (18+). С 01:00 до 10:00 перестанут вещать радио «Вести FM» (18+), «Радио России» (18+) и радио «Маяк» (18+).

12:40, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
492
0
#Ижевск\n#радио