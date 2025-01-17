Жителей Удмуртии предупредили о перерывах в вещании радио 19 и 20 января

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 19 и 20 января запланировано отключение вещания радио на территории города. Об этом сообщает горадминистрация.

Отключения планируются в связи с проведением технического обслуживания объектов сети цифрового и аналогового эфирного вещания.

С 23:00 19 января до 05:00 20 января временно остановят вещание радио «Город FM. Хит FM» (18+), «Ди FM» (18+), «Русское Радио» (18+) и «Радио Максимум» (18+).

С 02:00 до 10:00 20 января отключат радио «МИР» (18+) , с 07:00 до 16:00 — радио «Моя Удмуртия» (18+). С 01:00 до 10:00 перестанут вещать радио «Вести FM» (18+), «Радио России» (18+) и радио «Маяк» (18+).