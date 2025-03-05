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В преддверии 8 марта в Удмуртии прошёл масштабный форум для бизнес-леди

15:20, 05 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В преддверии 8 марта в Удмуртии прошёл масштабный форум для бизнес-леди
15:20, 05 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
153
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#удмуртские предприниматели\n#девушки\n#форум\n#деньги
Источник фото: Сергей Кузнецов
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В нём приняли участие 120 женщин-предпринимательниц.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 4 марта в преддверии Международного женского дня прошёл четвёртый бизнес-форум для бизнес-леди. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На форуме, который состоялся в гостинице «Космос», собралось 120 представительниц бизнес-сообщества Удмуртии.

«Наш форум – это место, где вы можете получить поддержку, советы и понимание от других участниц», – поделились организаторы.

Девушки послушали лекции опытных экспертов, обменялись опытом, поддержкой и вдохновением, завязали полезные знакомства, нашли единомышленниц. Форум состоялся при поддержке правительства Удмуртии. Специальным информационным партнёром выступила медиагруппа «КОМОС-МЕДИА».

Открыл мероприятие глава Удмуртии Александр Бречалов. «В преддверии 8 марта наш традиционный бизнес-форум мы постарались сделать легким и полезным для женщин, которые успешно руководят как крупными компаниями, так и небольшими организациями», – рассказал он.

Среди спикеров были Светлана Александрова, Ася Ваганова, Екатерина Салье. Девушки обсудили, как соцсети влияют на развитие бизнеса и как находить в себе силы, чтобы справляться с кризисами, а также узнали о возможностях мягкой силы и софт-скилов, которые помогают добиваться успеха и личного роста.

На мероприятии побывала министр экономики Удмуртии Анна Слугина: «Наша встреча сегодня направлена на развитие женского предпринимательства. Сейчас в регионе своим бизнесом управляют 58 тысяч женщин. Все они — важная часть экономики Удмуртии. Только в прошлом году топ-150 женщин-предпринимателей уплатили в бюджет республики 2,6 млрд рублей», – подчеркнула она.

Специальной гостьей форума стала трехкратная олимпийская чемпионка, телеведущая и актриса Мария Киселева. Она рассказала о целеустремленности и преодолении препятствий на пути к своим мечтам.

Закончилось мероприятие фуршетом и вечерней программой.

18+

Фото: Сергей Кузнецов

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15:20, 05 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
153
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#удмуртские предприниматели\n#девушки\n#форум\n#деньги