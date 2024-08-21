В Удмуртии привлекли к ответственности сотрудников стройнадзора за внеплановые проверки бизнеса

Ижевск. Удмуртия. Сотрудников стройнадзора привлекли к ответственности за внеплановые проверки бизнеса в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Ведомство провело проверку исполнения Главным управлением по государственному надзору Удмуртии законодательства о государственном контроле (надзоре). Она показала, что сотрудники инспекции строительного надзора Главного управления в ноябре 2023 года и феврале 2024 года провели три внеплановые проверки в отношении хозяйствующих субъектов по вопросам исполнения ранее выданных предписаний. При этом вопреки установленным ограничениям на проведение внеплановых проверок указанные проверки не согласованы с органами прокуратуры.

В связи с этим надзорное ведомство возбудило в отношении сотрудников инспекции дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.6.1 КоАП РФ «Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора) требований законодательства о государственном контроле (надзоре)».

По результатам их рассмотрения суд должностные лица привлёк к административной ответственности, назначив наказание в виде предупреждения.