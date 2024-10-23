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Первые партии рождественских сосен отправили из Удмуртии в Ростовскую и Московскую области

13:00, 23 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Первые партии рождественских сосен отправили из Удмуртии в Ростовскую и Московскую области
13:00, 23 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1559
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#деревья\n#продажи
Источник фото: управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю
1559
0

Из региона вывезли почти тысячу деревьев.

Ижевск. Удмуртия. В преддверии зимы Удмуртия начала отправлять рождественские деревья. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. 

16 октября прошла первая в 2024 году отправка 950 рождественских сосен в Ростовскую и Московскую области. Образцы продукции были исследованы в филиале Федерального центра охраны здоровья животных. Лабораторные анализы не выявили в деревьях карантинных объектов.

В результате собственник продукции получил карантинные сертификаты, разрешающие вывоз товара за пределы региона.  

13:00, 23 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1559
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#деревья\n#продажи