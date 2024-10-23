Первые партии рождественских сосен отправили из Удмуртии в Ростовскую и Московскую области

Ижевск. Удмуртия. В преддверии зимы Удмуртия начала отправлять рождественские деревья. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

16 октября прошла первая в 2024 году отправка 950 рождественских сосен в Ростовскую и Московскую области. Образцы продукции были исследованы в филиале Федерального центра охраны здоровья животных. Лабораторные анализы не выявили в деревьях карантинных объектов.

В результате собственник продукции получил карантинные сертификаты, разрешающие вывоз товара за пределы региона.