В Ижевске снесли «наливайку» на остановке «40 лет Победы»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске избавились от «наливайки» на улице Ленина. Об этом в своём телеграм-канале рассказал депутат Гордумы Денис Назаров.

Раньше ларёк находился прямо на остановке общественного транспорта «40 лет Победы» по направлению в центр. В нём продавали алкоголь, поэтому по ночам здесь собирались любители выпить. Утром школьники шли мимо остановки в школу №50 и наблюдали не только множество разбросанных бутылок, но и спящих пьяных людей. Эта ситуация возмущала родителей. Также собственник объекта мог продать алкоголь подросткам.

Чтобы прекратить данную деятельность, потребовалось более двух лет. Сначала было установлено несколько фактов незаконной продажи алкоголя, собственник «наливайки» получил 4 штрафа, а также с ним провели беседу. Так как ларёк находился на муниципальной территории, администрация города начала судебный процесс о расторжении договора аренды, но собственник объекта с помощью юридических уловок затягивал процедуру. Он откладывал заседания и хотел изменить подсудность. Параллельно собственник, несмотря на предупреждения контрольных и надзорных органов, не прекращал торговлю.

Но теперь, когда законная процедура закрытия этого торгового объекта прекращена, ларёк снесли.