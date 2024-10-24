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В 2024 году Удмуртия стала в два раза больше экспортировать банные веники и сушеные травы

14:00, 24 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В 2024 году Удмуртия стала в два раза больше экспортировать банные веники и сушеные травы
14:00, 24 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Удмуртия\n#бизнес\n#продажи
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Их отправляли в Австрию, Индонезию, Великобританию, Канаду и другие страны.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2024 году экспорт веников и пучков сушеных трав увеличился на 51%. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

С 1 января по 18 октября из региона вывезли 36,31 тыс. веников из дуба, берёзы, липы, пихты, эвкалипта, клена, а также 10,48 тыс. пучков сушеных трав: багульника, пижмы, душицы, полыни горькой, мяты, донника, тысячелистника, ромашки аптечной, кипрея, крапивы и лаванды. Поставки товара осуществлялись в  Казахстан, ОАЭ, Австрию, Индонезию, Аргентину, Великобританию, США, Канаду и Израиль. 

Последняя отправка 2,11 тыс. дубовых и берёзовых веников и 2,91 тыс. пучков сушеных трав прошла 18 октября. Образцы продукции были исследованы. Специалисты не выявили наличие карантинных вредных организмов в продукции. 

В результате владельцу товара выдали разрешающий экспорт сертификат, и травы с вениками были отправлены в Объединенные Арабские Эмираты. 

14:00, 24 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
161
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#продажи