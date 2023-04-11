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В Ижевске открыли восстановленную после пожара производственную площадку компании Palizh

08:30, 11 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Ижевске открыли восстановленную после пожара производственную площадку компании Palizh
08:30, 11 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
221
0
#Ижевск\n#бизнес\n#производство\n#пожар
Фото: Константин Сунцов "ВКонтакте"
221
0

Одно из крупнейших в России лакокрасочных предприятий наращивает объемы выпуска продукции.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоялось открытие реконструированного после пожара цеха по выпуску лакокрасочных изделий бренда Palizh (Палиж). Потеряв 80% производственных мощностей, предприятие практически восстановилось из пепла, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов.

Напомним, пожар на производственной площадке ООО «Новый дом» на улице Салютовской в Ижевске произошел 19 сентября 2022 года. Огнем было охвачено около 5 тыс. квадратных метров площади, обрушилась кровля здания.

Сохранив часть мощностей, при поддержке правительства республики и администрации Ижевска уже через две недели компания возобновила производство на временных площадках ижевского автозавода. Сообщалось, что на восстановление корпуса на Салютовской необходимо было около полумиллиарда рублей.

«Новый дом» — пример адаптивности для всех. Даже с учетом всех событий прошлый год они закончили со знаком «плюс», а уже за два месяца этого года выросли по объемам производства на 205%», — написал Константин Сунцов.

По его словам, в ближайшее время в восстановленный цех начнут завозить оборудование, а к концу лета здесь вновь стартует полноценный выпуск продукции.

08:30, 11 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
221
0
#Ижевск\n#бизнес\n#производство\n#пожар