В Удмуртии упростят оценку недвижимости по рыночной стоимости

Республика досрочно перешла на новый порядок установления кадастровой стоимости недвижимости в размере рыночной.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии упростят оценку недвижимости согласно рыночной стоимости. Новый механизм установления кадастровой стоимости в соответствии с реальными ценами на рынке заработает с 1 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений республики.

Ситуации, когда государственная оценка определяет стоимость земельного участка или объекта капстроительства выше их коммерческой цены, случаются довольно часто. В таких случаях, чтобы выплатить имущественные налоги за недвижимость сообразно их реальной, а не кадастровой стоимости, предпринимателям необходимо было обращаться в Минимущество. Вопросом занималась специальная комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.

С 1 января 2022 года эти функции будет выполнять подведомственное министерству учреждение − Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации недвижимого имущества. Новый порядок упростит процедуру, необходимую для уменьшения налоговой базы по имущественным налогам. При этом законодательством устанавливается обязательный досудебный порядок оспаривания кадастровой стоимости.

Согласно российскому законодательству, регионы должны ввести такой механизм не позднее 1 января 2023 года. Удмуртия досрочно перешла на новый порядок установления кадастровой стоимости недвижимости в размере рыночной. Такое решение было принято правительством Удмуртии в ответ на многочисленные обращения предпринимателей республики.