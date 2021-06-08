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Удмуртия заняла 13 место в рейтинге состояния инвестклимата

09:40, 08 июня, 2021
Андрей Бирюков
Удмуртия заняла 13 место в рейтинге состояния инвестклимата
09:40, 08 июня, 2021
Андрей Бирюков
381
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#Удмуртия\n#бизнес
Фото: unsplash.com
381
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Его цель — составить объективную оценку деятельности властей по улучшению работы бизнеса в регионе.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия по итогам 2020 года оказалась на 13 месте в рейтинге состояния инвестклимата. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Цель рейтинга — составить объективную оценку деятельности властей по улучшению работы бизнеса в регионе. В его основу входят 44 показателя в четырёх направлениях: показатели эффективности оказания госуслуг предпринимателям, доступность ресурсов для ведения бизнеса, качество защиты прав инвесторов, количество субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Напомним, что ранее на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин назвал Удмуртию одним из лучших регионов России для ведения бизнеса.

09:40, 08 июня, 2021
Андрей Бирюков
381
0
#Удмуртия\n#бизнес