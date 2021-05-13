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Бизнес-пикник пройдет в «Открытом саду» Ижевска

14:30, 13 мая, 2021
Анна Торхова
Бизнес-пикник пройдет в «Открытом саду» Ижевска
14:30, 13 мая, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#предприниматели\n#бизнес
Фото: Юлия Каменская (ВКонтакте: Открытый сад)
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Гостей ждут лекции и спортивные турниры.

Ижевск. Удмуртия. Бизнес-пикник пройдет в Ижевске в День российского предпринимательства, 26 мая. Об этом сообщается на сайте Корпорации развития Удмуртии.

Местом праздника станет «Открытый сад». Развлекательная программа под открытым небом «Бизнес-Life» начнется в 07:00 с утренней пробежки в парке Кирова. После полудня, в 12:30, у основной сцены «Открытого сада» заработает дискуссионная площадка, где предприниматели смогут обсудить продвижение бизнес-идей в онлайне.

В течение дня участникам презентуют реалити-шоу про бизнес и коворкинг «Старт», который откроется в здании Корпорации развития региона. Помимо этого, гостей будут ждать спортивные турниры, игры, образовательные площадки и неформальное общение за чашечкой чая с единомышленниками.

Для участия в бизнес-пикнике необходимо зарегистрироваться. Горожанам советуют захватить с собой плед.

«В прошлом году достойно отметить День российского предпринимательства нам помешала пандемия, поэтому 26 мая мы наверстаем упущенное», - сказал первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов.

14:30, 13 мая, 2021
Анна Торхова
61
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#предприниматели\n#бизнес