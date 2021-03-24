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Первую партию генетического материала быков из Удмуртии отправили на экспорт

13:25, 24 марта, 2021
Аграфена Костромская
Первую партию генетического материала быков из Удмуртии отправили на экспорт
13:25, 24 марта, 2021
Аграфена Костромская
240
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#Можга\n#сельское хозяйство\n#Удмуртия\n#экспорт
Фото: https://vk.com/club191401596?z=photo-191401596_457239177%2Fwall-191401596_153
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Предприятие “Можгаплем” наладило контакты с животноводами Казахстана.

Можга. Удмуртия. Из Удмуртии отправили на экспорт первую партию генетического материала для искусственного осеменения коров. Как рассказал ИА “Сусанин” директор ООО “Можгаплем” Александр Александров, предприятие наладило контакты с животноводами Казахстана.

Первая партия биоматериала – пробная, насчитывает всего 300 доз, но она очень важна для отработки механизмов экспорта, связанных, в том числе, с большим пакетом сопроводительных документов. Коллег из Казахстана заинтересовал в Удмуртии материал для разведения телят мясных пород – Герефордской и Абердин-ангусской, выведенных в XIX веке в Великобритании.

Пока хозяйство закупает быков на российских экспортных аукционах, однако в перспективе можгинских специалистов – самостоятельно выращивать производителей путем эмбриотрансфера. Также “Можгаплем” намерено включится в работу по воспроизводству стада козеводческих ферм Удмуртии.

13:25, 24 марта, 2021
Аграфена Костромская
240
0
#Можга\n#сельское хозяйство\n#Удмуртия\n#экспорт