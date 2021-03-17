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Убыток бизнеса в Удмуртии по итогам 2020 года увеличился в два раза

13:30, 17 марта, 2021
Андрей Бирюков
Убыток бизнеса в Удмуртии по итогам 2020 года увеличился в два раза
13:30, 17 марта, 2021
Андрей Бирюков
424
0
#Удмуртия\n#бизнес
Фото: pixabay.com
424
0

Конечный финансовый результат составил 55 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Убыток бизнеса в Удмуртии по итогам 2020 года увеличился в два раза в сравнении с показателем 2019 года. Об этом сообщает Удмуртстат. 

Сумма убытка организаций республики, без учёта малого бизнеса, бюджетных учреждений и финансово-кредитных организаций, составила в 2020 году 6,4 млрд рублей. Убыточный вес при этом уменьшился на 1,4%. 

Продажа товаров, продукции, работ и услуг в 2020 году принесла организациям Удмуртии 662 млрд рублей, что меньше показателя 2019 года на 21% (838 млрд рублей). 

Конечный финансовый результат (прибыль минус убыток) составил 55 млрд рублей — в 2019 году этот показатель равнялся 88 млрд рублей.

«При этом преуспели в достижении финансовых результатов 78% организаций, получившие прибыль в размере 61 млрд рублей. Половина всей полученной прибыли приходится на организации по добыче полезных ископаемых», — отмечает Удмуртстат.

13:30, 17 марта, 2021
Андрей Бирюков
424
0
#Удмуртия\n#бизнес