Конечный финансовый результат составил 55 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Убыток бизнеса в Удмуртии по итогам 2020 года увеличился в два раза в сравнении с показателем 2019 года. Об этом сообщает Удмуртстат.

Сумма убытка организаций республики, без учёта малого бизнеса, бюджетных учреждений и финансово-кредитных организаций, составила в 2020 году 6,4 млрд рублей. Убыточный вес при этом уменьшился на 1,4%.

Продажа товаров, продукции, работ и услуг в 2020 году принесла организациям Удмуртии 662 млрд рублей, что меньше показателя 2019 года на 21% (838 млрд рублей).

Конечный финансовый результат (прибыль минус убыток) составил 55 млрд рублей — в 2019 году этот показатель равнялся 88 млрд рублей.

«При этом преуспели в достижении финансовых результатов 78% организаций, получившие прибыль в размере 61 млрд рублей. Половина всей полученной прибыли приходится на организации по добыче полезных ископаемых», — отмечает Удмуртстат.