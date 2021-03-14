Страховая компания «ВСК-Милосердие» уйдет с рынка ОМС Удмуртии

С 1 июня в республике останется три компании, работающие в сфере обязательного медицнского страхования.

Ижевск. Удмуртия. С рынка обязательного медицинского страхования Удмуртии уйдет ООО «СК «ВСК-Милосердие». Как сообщает Территориальный фонд ОМС Удмуртской Республики, компания прекратит свою работу в регионе с 1 июня.

Имеющим полис этой организации, до конца мая стоит сменить страховую. Если гражданин этого не сделает, то его закрепят за одной из оставшихся в Удмуртии компаний. После этого организация уведомит клиента о необходимости внесения изменений в полис.

Отметим, что после ухода ООО «СК «ВСК-Милосердие», в республике на рынке ОМС останется три компании: филиал ООО «СК «Ингосстрах-М» в Ижевске, филиал ООО «Капитал МС» в Удмуртской Республике и Удмуртский филиал АО «СК «СОГАЗ-Мед».