Более 3,5 тыс банных веников отправили из Удмуртии на экспорт

Веники отправляют в Финляндию, Казахстан, Францию, США и другие страны.

Ижевск. Удмуртия. Банные веники из Удмуртии поставляют в Финляндию, Казахстан, Францию, Чехию, Германию, Норвегию, США и Литву. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, в 2020 году ведомство досмотрело 3 694 банных веника, 53 пучка трав и 10 упаковок банной запарки «можжевельник». Эти товары пошли на экспорт.

Так, в конце декабря из Удмуртии в Казахстан отправили партию в полтысячи различных веников - березовых, эвкалиптовых, дубовых, липовых, кленовых, можжевеловых, пихтовых, из красного дуба.

Напомним, что к 2030 году власти Удмуртии планируют втрое увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта.