Двухквартирный дом с надворными постройками сгорели в Алнашах

Алнаши. Удмуртия. В Алнашах сгорел двухквартирный жилой дом и надворные постройки.Об этом рассказал председатель Государственного комитета Удмуртии по ГО и ЧС Андрей Шуткин в своём Телеграм-канале.

Сообщение о пожаре поступило 13 ноября в 22:28. По предварительным данным, возгорание произошло в бане, которая находилась рядом с домом. Жильцы одной из квартир услышали треск на улице, а когда вышли посмотреть, в чём дело, увидели горящую баню.

Из-за плотной застройки во дворе огонь быстро перешёл на жилой дом. Всего он охватил 244 кв. м территории.

В пожаре никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают сотрудники МЧС.

Жителям Удмуртии напоминают, что для избежания подобных ситуаций следует следить за состоянием электропроводки и исправностью электрооборудования, а также устанавливать печи без нарушений правил пожарной безопасности.