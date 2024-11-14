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Двухквартирный дом с надворными постройками сгорели в Алнашах

12:50, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Двухквартирный дом с надворными постройками сгорели в Алнашах
12:50, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
111
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#пожар\n#баня
Источник фото: t.me/AAShutkin
111
0

Площадь пожара составила 244 кв. м.

Алнаши. Удмуртия. В Алнашах сгорел двухквартирный жилой дом и надворные постройки.Об этом рассказал председатель Государственного комитета Удмуртии по ГО и ЧС Андрей Шуткин в своём Телеграм-канале. 

Сообщение о пожаре поступило 13 ноября в 22:28. По предварительным данным, возгорание произошло в бане, которая находилась рядом с домом. Жильцы одной из квартир услышали треск на улице, а когда вышли посмотреть, в чём дело, увидели горящую баню.

Из-за плотной застройки во дворе огонь быстро перешёл на жилой дом. Всего он охватил 244 кв. м территории. 

В пожаре никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают сотрудники МЧС.

Жителям Удмуртии напоминают, что для избежания подобных ситуаций следует следить за состоянием электропроводки и исправностью электрооборудования, а также устанавливать печи без нарушений правил пожарной безопасности. 

12:50, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
111
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#пожар\n#баня