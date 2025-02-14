Игра. Удмуртия. В Игре произошёл пожар от недогоревшего полена, сообщили в МЧС Удмуртии.

Мужчина топил баню. Все дрова, кроме одного полена прогорели. Желая поскорее закончить, мужчина выкинул полено в пластиковое ведро в предбаннике, а сам ушёл домой. Спустя некоторое время он и хозяйка дома пришли мыться, но увидели, что из-под крыши бани валит густой дым, а внутри полыхает пламя.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали пожар на площади 6 кв. м.