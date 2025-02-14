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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Игре недогоревшее полено привело к пожару

11:00, 14 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Игре недогоревшее полено привело к пожару
11:00, 14 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
132
0
#Игра\n#баня\n#пожары
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
132
0

Мужчина топил баню и выбросил недогоревшее полено в пластиковое ведро.

Игра. Удмуртия. В Игре произошёл пожар от недогоревшего полена, сообщили в МЧС Удмуртии.

Мужчина топил баню. Все дрова, кроме одного полена прогорели. Желая поскорее закончить, мужчина выкинул полено в пластиковое ведро в предбаннике, а сам ушёл домой. Спустя некоторое время он и хозяйка дома пришли мыться, но увидели, что из-под крыши бани валит густой дым, а внутри полыхает пламя.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали пожар на площади 6 кв. м.

11:00, 14 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
132
0
#Игра\n#баня\n#пожары