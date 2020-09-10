Проект по выращиванию африканских сомов не реализуют в Удмуртии

Инвестор не нашел средств на реализацию проекта.

Ижевск. Удмуртия. Предприятие по выращиванию африканских (мраморных) сомов в Удмуртии не будет создано. Как рассказал журналистам генеральный директор «Корпорации развития Удмуртской Республики» Константин Сунцов, заявившийся с этим проектом инвестор не нашел средств на его реализацию.

«К сожалению, по тому проекту инвестор не нашел финансирования, и мы расторгли с ним договор, - сообщил Сунцов. - Не получилось привлечь ему финансирование, и без денег проект не поехал».

Напомним, что ООО «УралПромГрупп» собиралось вложить 150 млн рублей в создание площадки по выращиванию сомов. Предполагалось, что комплекс начнут строить в 2019 году, а после запуска объем производства рыбы составит 400 тонн в год.