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Бывший вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов вновь решил стать предпринимателем

12:00, 19 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Бывший вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов вновь решил стать предпринимателем
12:00, 19 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
636
0
#Удмуртия\n#Константин Сунцов\n#предпринимательство\n#бизнес
Фото: t.me (suntsoff)
636
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Он зарегистрировал свой бизнес по льготной ставке в Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Бывший постпред главы Удмуртии при президенте России Константин Сунцов снова стал предпринимателем. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. 

Константин Сунцов уже зарегистрировал свой бизнес в налоговой. Он отметил, что сделал это в Удмуртии по льготной ставке. «Нет ничего приятнее УСН 1%. Сам придумал — сам пользуюсь. Ну что, полетели», — написал Константин Сунцов. 

Пока предприниматель не раскрывает сферу своего начинания.

Напомним, что в июле 2023 года он покинул пост первого заместителя председателя правительства Удмуртии. На следующий день Константина Сунцова назначили исполняющим обязанности постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России. 29 декабря 2023 года стало известно, что Константин Сунцов покинул правительство региона.

Напомним, что ранее предприниматель создал крупную сеть салонов красоты, которые работают в Удмуртии и за её пределами. Он основал такие компании, как: «Прядки в порядке», «Шоколад», «Налево» и «Candy&Dandy». 

12:00, 19 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
636
0
#Удмуртия\n#Константин Сунцов\n#предпринимательство\n#бизнес